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المستشار أحمد البكري رئيس الزمالك الجديد يظهر في أول تصريح .. شاهد ماذا قال ؟

الأحد 29 نوفمبر 2020 08:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
المستشار أحمد البكري رئيس الزمالك الجديد يظهر في أول تصريح .. شاهد ماذا قال ؟



القاهرة / سما

أدلى المستشار أحمد البكري رئيس محكمة استئناف القاهرة، رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك المصري الجديد، مساء اليوم الأحد 29 نوفمبر 2020، بأول تصريح صحفي لوسائل الإعلام عقب حلّ مجلس الإدارة بقيادة المستشار مرتضى منصور.

وقال المستشار أحمد البكري خلال حديثه مع الإعلامي عبد الناصر زيدان في بث مباشر على موقع يوتيوب : "من الآن سنبدأ تنفيذ المهام، وسأتوجه إلى مقر نادي الزمالك من الصباح الباكر يوم الإثنين؛ من أجل مباشرة العمل والاهتمام بشؤون النادي".

وأضاف البكري : "اللجنة التي أترأسها تتكون من عضوين آخرين، نائب رئيس، وقائم بأعمال أمين صندوق نادي الزمالك، وهما المستشار محمد عطية محامي عام نيابة النقض، والمستشار هشام إبراهيم"، مؤكدا عدم وجود تعيينات أخرى. وفقا له.

وتابع المستشار البكري : "سنجتمع مع بعض ونختار مرشحا نرشحه وربنا يسهل (..)"، مطمئنا في الوقت ذاته الجماهير بشأن فريق كرة القدم الأول الذي يستعد لخوض مباراة مصيرية ضد طلائع الجيش في مسابقة كأس مصر 2020.

وخاطب البكري الجماهير قائلا : "فرقة الكرة ان شاء الله سيكون فيها شغل كويس، وأقول للجماهير، لا تقلقوا على الفريق وسنشكل لجنة فنية في أقرب وقت خلال 24 ساعة وسنقوم بتعيين مدير كرة ومشرف على الكرة، وسنقول كل شيء بوقته".

وأوضح المستشار أحمد البكري في ختام حديثه مع عبد الناصر زيدان بأنه سيعمل على توفير جميع الإمكانيات لفريق كرة القدم بنادي الزمالك خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن "كل شيء سيكون تمام بما فيه فريق الكرة ولا داعي للقلق".

وفي تصريحات أخرى للمستشار البكري، نشرها الإعلامي أحمد شوبير المذيع في قناة (أون تايم سبورت) على صفحته الموثقة بموقع فيسبوك، قال : "قادمون لكي نصلح ما أفسده الدهر ولكي نعيد نادي الزمالك علي الساحة بشكل لائق ومحترم".

وأضاف البكري : "دورنا هو إدارة الزمالك على أفضل وجه والاهتمام الأول والكبير لفريق الكرة وإدارة منشأت النادي والأمور القانونية والمالية (..) فريق الكرة في الزمالك خط أحمر لن نشتته أو نصور له وجود أي تخريب في أي شئ". 

وأردف البكري : "أطمئن جماهير الزمالك بأن النادي لن يتأثر بأي شئ وسيسر للأمام دائماً"، منوها إلى أن وزير الرياضة عرض عليه تولي المنصب ووافق على "تلك المغامرة وهي مغامرة لأن الزمالك مثقل بالأعباء والمشاكل ويحتاج إلى مجهود جبار لتصحيح الأوضاع".

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