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جنين: الشرطة تغلق 90 محلا تجاريا لعدم الالتزام بقرارات الحكومة

الأحد 29 نوفمبر 2020 08:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
جنين: الشرطة تغلق 90 محلا تجاريا لعدم الالتزام بقرارات الحكومة



جنين / سما /

 أغلقت الشرطة 90 محلا تجاريا، وقبضت على 9 أشخاص من أصحاب المقاهي لمخالفتهم حالة الإغلاق المعلنة من الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا في جنين.

وأفادت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، بأن دوريات الشرطة وأثناء قيامها بعمل جولات في منطقة الاختصاص لمنع حركة وتنقل المواطنين فيها، تنفيذا لتعليمات الحكومة بحالة الإغلاق المعلنة القاضي بمنع الحركة والتنقل وعدم خروج المواطنين، وتم إغلاق محلات تجارية والقبض على أشخاص من أصحاب المقاهي لم يلتزموا بقرار الاغلاق.

وأكدت الشرطة، أنه تم التحفظ على الاشخاص المذكورين تمهيدا لإحالتهم لجهة الاختصاص لمتابعة الاجراءات القانونية بحقهم أصولا.

#الشرطة #اغلاق

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