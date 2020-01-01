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اغلاق بلدة عنبتا 48 ساعة بسبب فيروس كورونا

الأحد 29 نوفمبر 2020 08:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
اغلاق بلدة عنبتا 48 ساعة بسبب فيروس كورونا



طولكرم / سما /

 أعلن محافظ طولكرم عصام أبو بكر، مساء اليوم الأحد، إغلاق بلدة عنبتا شرق طولكرم لمدة 48 ساعة ابتداء من صباح يوم غد الإثنين، باستثناء المخابز والصيدليات، بالتشاور مع الجهات المختصة، ولجنة الطوارئ وبلدية عنبتا.

وقال أبو بكر في تصريح صحفي: إن هذا الإجراء جاء في إطار الجهود المبذولة للحد من تفشي فيروس كورونا، خاصة في ظل  ارتفاع عدد الإصابات في البلد ، حفاظا على صحة المواطنين وسلامتهم.

وسجلت محافظة طولكرم اليوم 78 إصابة بفيروس كورونا، موزعة في مختلف القرى والبلدات اعلاها بلدة عنبتا بتسجيل 20 اصابة.

#محافظ طولكرم #فيروس كورونا #إغلاق بلدة عنبتا

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