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الخارجية: تسجيل 7 حالات وفاة و30 إصابة جديدة بـ " كورونا" في صفوف جالياتنا

الأحد 29 نوفمبر 2020 08:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
الخارجية: تسجيل 7 حالات وفاة و30 إصابة جديدة بـ " كورونا" في صفوف جالياتنا



رام الله / سما /

 أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، مساء اليوم الأحد، تسجيل 7 حالات وفاة، و30 إصابة جديدة بفيروس كورونا في صفوف جالياتنا حول العالم، لترتفع الوفيات لـ317، والاصابات إلى 7585.

وأفاد فريق العمل المختص بمتابعة اوضاع الجالية في الولايات المتحدة، بتسجيل 5 حالات وفاة جديدة في صفوف الجالية بسبب كورونا، وهم: المواطن الحج أبو عرفات، والمواطنة عناد شلبي، وهلال موسى عرفات (73 عاما)، والمواطن فيصل شاهين (69 عاما)، ونبيل مضر (53 عاما)، ليرتفع عدد حالات الوفاة الى 93 حالة، فيما سجلت 30 اصابة جديدة في كل من: ميتشيغن، ودالاس، وشيكاغو، والينوي، واوهايو، ليرتفع عدد الإصابات الى 4678.

وأعلنت سفارة دولة فلسطين والقنصلية العامة لدى المملكة العربية السعودية، عن تسجيل حالة وفاة جديدة هذا اليوم في صفوف الجالية بسبب فيرس كورونا، للمواطنة زينب محمود عبد الرازق درويش (60 عاماً)، ليرتفع عدد حالات الوفاة الى 107 حالة.

وأفادت سفارة دولة فلسطين لدى بولندا، بتسجيل حالة وفاة جديدة للمواطن الطبيب نضال ابو طبق (49 عاماً)، ليرتفع عدد حالات الوفاة الى حالتين، فيما سجلت 7 إصابات بفيروس كورونا سابقاً.

كما أفاد الفريق المختص بمغادرة 3 دفعات جديدة من المواطنين والطلبة ورجال الاعمال هذا اليوم في طريقهم الى قطر، وفرانكفورت، وكندا، للالتحاق باسرهم ودراستهم واعمالهم.

#الخارجية والمغتربين #فيروس كورونا #الجاليات الفلسطينية

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