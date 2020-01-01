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اشتية يستقبل الوفد الطبي الروسي الزائر إلى فلسطين

الأحد 29 نوفمبر 2020 08:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
اشتية يستقبل الوفد الطبي الروسي الزائر إلى فلسطين



رام الله / سما /

 قال رئيس الوزراء محمد اشتية "إن زيارة مجموعة من الأطباء الروس إلى فلسطين لتبادل الخبرات والمساعدة في مكافحة فيروس كورونا، تعكس علاقة الصداقة العميقة بين بين روسيا وفلسطين، لا سيما أن الزيارة تصادف يوم التضامن مع فلسطين".

جاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء، اليوم الأحد في مكتبه في رام الله، وفد الأطباء الروسي الذي يزور فلسطين برئاسة الطبيبة ليودميلا غافريلوفا، وبحضور وزيرة الصحة مي كيلة والسفير الروسي غوتشا بواتشيدزه.

وقال اشتية إن "مئات الأطباء الفلسطينيين درسوا في روسيا، إلى جانب الكثير من الطلاب في تخصصات مختلفة وهذا يعمق أواصر الصداقة بين شعبي البلدين".

وأضاف: "أن فلسطين تواجه ذات التحديات الصحية والاقتصادية التي تواجهها دول العالم، ويضاف إليها تحديات استثنائية سببها الاحتلال، ومع ذلك استطعنا إدارة الملف بشكل ناجح، ما جعلنا نسيطر على الأعداد ونحافظ على صمود القطاع الصحي الذي انهار في دول عديدة".

واطلّع اشتية من وزيرة الصحة على سلسلة الاستشارات والندوات والدورات التدريبية التي نفذها الوفد في المستشفيات الفلسطينية.

وأشادت رئيسة الوفد الروسي بتعاطي وزارة الصحة مع الوباء والبروتكولات الموضوعة للتعامل معه والتي تتقاطع مع المعايير الدولية.

كما أطلع رئيس الوزراء على المستجدات فيما يخص اللقاح الروسي، والتوقعات حول تاريخ طرحه للاستخدام.

#رئيس الوزراء #محمد اشتيه #فيروس كورونا

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