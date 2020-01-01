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الصحة الإسرائليّة: 557 إصابة بكورونا منذ منتصف الليلة الماضية

الأحد 29 نوفمبر 2020 08:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة الإسرائليّة: 557 إصابة بكورونا منذ منتصف الليلة الماضية



القدس المحتلة / سما /

سُجِّلت 557 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) في البلاد، منذ منتصف الليلة الماضية، بحسب ما أفادت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد.

ووفق معطيات الوزارة، وصل عدد الإصابات النشطة في البلاد إلى 9601، 263 من بينها في حالة خطيرة، و108 بحالة حرجة جدًَّا.

وذكرت الوزارة أن 92 مصابا يخضعون للعلاج بمساعدة أجهزة التنفس الاصطناعيّ.

وارتفعت حصيلة وفيات كورونا إلى 2854 بعد الإعلان عن وفاة 9 أشخاص، أمس السبت.

وتواصل بلدات عربية تسجيل معدلات قياسية بفيروس كورونا، وفيما يلي أبرز المعطيات عن الإصابات التي سجلت في البلدات خلال الأسبوع الأخير، القدس 780 إصابة، والناصرة 258، وحيفا 140، وأم الفحم 140، ورهط 139، وشفاعمرو 137 إصابة، وتل أبيب 122، والطيبة 102، وبئر السبع 101، وحولون 98، واللد 89 إصابة، ومجد الكروم84، وإكسال 82، وأسدود 77 إصابة، ومجدل شمس بالجولان المحتل 75، وملبس (بيتاح تكفا) 69، وكفر قاسم 64 إصابة، وبني براك 63، وكفر مندا 63، ويافة الناصرة 58، والرملة 56، وقلنسوة 56، ودالية الكرمل 53، عرابة 48 إصابة وبات يام 48 إصابة جديدة.

وأعلنت بلدية شفاعمرو، عبر صفحتها بـ"فيسبوك"، مساء اليوم الأحد، "انتظام الدراسة كالمعتاد" يوم غدٍ الإثنين، "رغم دخول المدينة للتصنيف البرتقاليّ".

ومدّدت اللجنة الوزاريّة للإعلان عن المناطق المقيّدة، اليوم، الأحد، الإغلاق على مدينة عرّابة لثلاثة أيام إضافيّة.

#اسرائيل #الصحة الاسرائيلية #فيروس كورونا

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