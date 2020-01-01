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حزب العمل الإسرائيلي يسمح لبيرتس بالتفاوض مع حزب أزرق - أبيض

الأحد 29 نوفمبر 2020 08:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
حزب العمل الإسرائيلي يسمح لبيرتس بالتفاوض مع حزب أزرق - أبيض



القدس المحتلة / سما /

صادق المؤتمر العام لحزب العمل الإسرائيلي، اليوم الأحد، على اقتراح رئيس الحزب عمير بيرتس، بالسماح له بالتفاوض مع حزب أزرق - أبيض، وجهات أخرى في النظام السياسي لتقوية الحزب وخلق فرص لانضمام قوى جديدة، من أجل تعزيز العلاقات السياسية المشتركة.

وقرر الحزب عدم إجراء أي انتخابات تمهيدية، لاختيار زعيم جديد للحزب بدلًا من بيرتس.

وتمت عملية التصويت الكترونيًا بالوسائل الرقمية بسبب حظر التجمعات في إطار محاربة كورونا.

فيما دعت عضو الكنيست عن الحزب ميراف ميخائيلي، أعضاء الحزب إلى انتظار قرار المحكمة بشأن دستورية التصويت الذي جرى لتفويض بيرتس بالتفاوض مع أزرق - أبيض.

وقالت ميخائيلي، المعركة لم تنته بعد، هذه ليست ديمقراطية.

وتعارض ميخائيلي انضمام حزب العمل، لحزب أزرق - أبيض أو أي حزب إسرائيلي، وتفضل إجراء انتخابات جديدة لترتيب الوضع السياسي داخل الحزب.

#حزب العمل الإسرائيلي #عمير بيرتس #اسرائيل #حزب ازرق ابيض

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