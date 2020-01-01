  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يقرر تسليم جثمان الشهيد المقدسي نور شقير لذويه

الأحد 29 نوفمبر 2020 08:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يقرر تسليم جثمان الشهيد المقدسي نور شقير لذويه



رام الله / سما /

 قررت سلطات الاحتلال، تسليم جثمان الشهيد المقدسي نور جمال شقير، لذويه مساء اليوم الأحد، ليوارى الثرى في مقبرة باب الرحمة، شرق المسجد الأقصى.

وأوضح محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين محمد محمود أن السلطات الإسرائيلية قررت تسليم جثمان الشهيد نور شقير وفق الشروط التالية: تسليم جثمان الشهيد عند مبنى "قيادة الشرطة في حي الشيخ جراح في القدس" الساعة العاشرة مساء، نقله الى مستشفى المقاصد ثم الى المقبرة مباشرة، ومشاركة 30 شخصا في الجنازة، و20 شخصا منهم يتمكنوا من الدخول الى المقبرة فقط، وعدم رفع الاعلام أو الرايات وترديد الهتافات خلال الجنازة، والتوقيع على كفالة مالية قيمتها 10 الآف شيكل.

واستشهد الشاب نور شقير، الأربعاء الماضي، برصاص الاحتلال بعد إطلاق النار عليه عند حاجز زعيم العسكري شمال القدس.

وأوضح المحامي محمود أن وحدة التحقيق مع الشرطة "ماحش"، انهت التحقيقات الأولية حول ظروف اطلاق النار على الشاب نور شقير، وقال المحامي:" تسليم جثمان الشهيد يدل أنه اعدم دون سبب، وينفي الادعاءات بمحاولته تنفيذ أي عملية".

#سلطات الاحتلال #الشهيد شقير #هيئة الأسرى

الأكثر قراءة اليوم

ملخص نتيجة مباراة المريخ السوداني واوتوهو الكنغولي في دوري أبطال أفريقيا 2020

شاهد .. مسلسل الهيبة الرد الجزء الرابع الحلقة 21 الحادية والعشرون

الأحمد يهدد حماس : عليكم الغاء قرار منع منتجات الضفة من دخول غزة قبل فوات الاوان ..

"وكالة ايرانية" تكشف: زاده زود حماس والجهاد بصواريخ كروز وطائرات مسيرة نفاثة مزودة بقنابل عنقودية

صحيفة تكشف: إسرائيل خططت لاغتيال حسن نصر الله وعدد من زعماء الفصائل الموالية لإيران

صحيفة اسرائيلية: 4 سيناريوهات قد تلجأ لها إيران انتقاما لمقتل عالمها النووي محسن فخري زاده

الكابينت الاسرائيلي يجتمع لبحث تحويل أموال الضرائب للسلطة الفلسطينية

الأخبار الرئيسية

سنشهد ارتفاع كبير جداً في عدد الإصابات.. وزارة الصحة تكشف مميزات فحص كورونا الجديد

تفاصيل جديدة عن اغتيال فخري زادة: العامل البشري غير موجود !

لجنة المتابعة الحكومية: محددان رئيسيان لفرض الاغلاق الشامل في قطاع غزة

السودان

مسؤول سوداني يكشف تفاصيل زيارة الوفد الاسرائيلي للخرطوم: تركزت على المنشآت العسكرية

اعلام اسرائيلي: إدخال أموال المنحة القطرية إلى قطاع غزة عبر معبر بيت حانون/ايرز