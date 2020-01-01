الاحتلال يقرر تسليم جثمان الشهيد المقدسي نور شقير لذويه

رام الله / سما /

قررت سلطات الاحتلال، تسليم جثمان الشهيد المقدسي نور جمال شقير، لذويه مساء اليوم الأحد، ليوارى الثرى في مقبرة باب الرحمة، شرق المسجد الأقصى.

وأوضح محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين محمد محمود أن السلطات الإسرائيلية قررت تسليم جثمان الشهيد نور شقير وفق الشروط التالية: تسليم جثمان الشهيد عند مبنى "قيادة الشرطة في حي الشيخ جراح في القدس" الساعة العاشرة مساء، نقله الى مستشفى المقاصد ثم الى المقبرة مباشرة، ومشاركة 30 شخصا في الجنازة، و20 شخصا منهم يتمكنوا من الدخول الى المقبرة فقط، وعدم رفع الاعلام أو الرايات وترديد الهتافات خلال الجنازة، والتوقيع على كفالة مالية قيمتها 10 الآف شيكل.

واستشهد الشاب نور شقير، الأربعاء الماضي، برصاص الاحتلال بعد إطلاق النار عليه عند حاجز زعيم العسكري شمال القدس.

وأوضح المحامي محمود أن وحدة التحقيق مع الشرطة "ماحش"، انهت التحقيقات الأولية حول ظروف اطلاق النار على الشاب نور شقير، وقال المحامي:" تسليم جثمان الشهيد يدل أنه اعدم دون سبب، وينفي الادعاءات بمحاولته تنفيذ أي عملية".