قيود كورونا تكلف اسرائيل 1.5 مليار شيقل اسبوعيا

القدس المحتلة / سما /

ابلغت كبيرة الاقتصاديين في وزارة المالية الاسرائيلية شيرا غرينبرغ اليوم الاحد المدير العام لوزارة الصحة الاسرائيلية حازي ليفي ان تكلفة القيود المفروضة بسبب انتشار كورونا تصل 1.5 مليار شاقل اسبوعيا، من بينها 900 مليون شاقل بسبب اغلاق المجمعات التجارية.

واضافت غرينبرغ في رسالته التي نشرها موقع i24 ان "الحديث يدور عن التكلفة المباشرة، وقد تكون هناك تكلفة طويلة المدى على ضوء الحاق الضرر بنشاط المصالح في مجالات تتأثر بشكل مباشر من القيود، او من المجالات التي تتأثر بصورة غير مباشرة (الموردين، الزبائن وغيرهم)".