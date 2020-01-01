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معروف: "الجهات الحكومية تتابع القائمين على نشر الشائعات وستلاحقهم قانونياً"

الأحد 29 نوفمبر 2020 07:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
معروف: "الجهات الحكومية تتابع القائمين على نشر الشائعات وستلاحقهم قانونياً"



غزة / سما /

قال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، سلامة معروف، اليوم الأحد: إن الجهات الحكومية، لم تتخذ قراراً بإغلاق القطاع بعد.

وأضاف في تصريحات نقلها إذاعة (الأقصى): أن مؤشرات الإغلاق تخص بشكل مباشر قدرة المنظومة الصحية على التعامل مع الحالات المحتاجة للرعاية والعناية الطبية. 

وشدد على أن هناك جهات تتعمد إحداث حالات من البلبلة في المجتمع الفلسطيني، بتكرار شائعات الإغلاق، مهيباً بالمواطنين عدم الالتفات، إلى ما يتم تداوله ما لم يكن صادراً عن الجهات الرسمية.

وتابع رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: أن "الجهات الحكومية تتابع القائمين على نشر الشائعات وستلاحقهم قانونياً".
 

#غزة #المكتب الاعلامي الحكومي #الاغلاق الشامل #فيروس كورونا

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