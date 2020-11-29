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محافظ قلقيلية: بدء فرض الإغلاق الليلي اليوم ولمدة أسبوعين

الأحد 29 نوفمبر 2020 07:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
محافظ قلقيلية: بدء فرض الإغلاق الليلي اليوم ولمدة أسبوعين



قلقيلية / سما /

أعلن محافظ قلقيلية، اللواء رافع رواجبة، اليوم الأحد، إغلاق جميع مرافق الحياة في المحافظة، من الساعة السابعة مساءً وحتى السادسة صباحاً.

ويبدأ الإغلاق وفق تصريح للمحافظة نشرته عبر صفحتها على (فيسبوك)، من اليوم الأحد الموافق 29/11/2020 وتمتد هذه الإجراءات يومياً لمدة أسبوعين.

جاء ذلك بناءً على قرار مجلس الوزراء الذي جاء بتوجيه من الرئيس محمود عباس وبالتشاور مع لجنة الطوارئ والأمن والمحافظين ووزارة الصحة، الخاص بالإجراءات الجديدة.

وأضاف رواجبة: أنه يستثنى من ذلك المخابز والصيدليات، مشيراً إلى أن الهدف من هذه الإجراءات المحدودة هو السيطرة على الارتفاع المتسارع بالإصابات وكسر سلسلة انتقال الفيروس.

وتم الإيعاز للأجهزة الأمنية بإيقاع أشد العقوبات بحق المخالفين للتعليمات.
 

#محافظ قلقيلية #فيروس كورونا #حظر ليلي

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