تفاصيل لقاء الرئيس عباس والأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط

القاهرة /سما/

استقبل الرئيس محمود عباس، مساء اليوم الأحد، في مقر اقامته بالعاصمة المصرية القاهرة، الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

وأطلع الرئيس، أبو الغيط على آخر التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، والخطوات المستقبلية.

وحضر اللقاء عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية، الوزير حسين الشيخ، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، وسفير فلسطين لدى مصر، ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية دياب اللوح، والأمين العام المساعد بجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي.