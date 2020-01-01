ترامب: لو أعيد انتخابي سأحقق اتفاقا سريعا مع إيران

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أول مقابلة له بعد الانتخابات الرئاسية، إنه "لو أعيد انتخابه فسوف يحقق اتفاقا سريعا مع إيران".



واعتبر ترامب في مقابلة مع "فوكس نيوز" أن الانتخابات الرئاسية الأمريكية شهدت أكبر عملية تزوير في الولايات المتحدة، رافضا الحديث عن موعد لإنتهاء معركته القضائية بهذا الشأن.

يأتي ذلك، عقب اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده الجمعة في طهران، ووسط توقعات بعودة جو بايدن، المرشح الديموقراطي الذي أعلن فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، إلى الاتفاق النووي مع إيران.

وكان بايدن أكد أنه سيعود للاتفاق، الذي وقعت عليه واشنطن عندما كان نائبا للرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، إذا عادت إيران للالتزام ببنوده.