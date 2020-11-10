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سلطات الاحتلال تفرج فتى مقدسي بشرط الحبس المنزلي

الأحد 29 نوفمبر 2020 06:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
سلطات الاحتلال تفرج فتى مقدسي بشرط الحبس المنزلي



رام الله / سما /

أفرجت محكمة الاحتلال بالقدس عن الفتى عثمان أحمد جلاجل بعد خضوعه للتحقيق في زنازين المسكوبية لأكثر من 15 يومًا.

وقررت المحكمة الإفراج عن الفتى جلاجل لعدم كفاية الادلة وانكار التهم الموجة اليه على أن يخضع للحبس المنزلي حتى الثامن من كانون الاول المقبل، وعدم استخدام اجهزة الحاسوب والنقال والشبكة العنكبوتية لمدة ثلاثة اشهر، والتوجه للشرطة او للمحكمة حين الطلب، ودفع كفالة مالية قيمتها 5000 شيقل على شروط الافراج، و2500 شيكل كفالة نقدية.

وكان جلاجل اعتقلته شرطة الاحتلال في 10/11/2020 من امام مصلى باب الرحمة في المسجد الاقصى وتم تحويله لقسم الشاباك الذي بدوره تولى التحقيق معه.

#محكمة الاحتلال #افراج عن اسير

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