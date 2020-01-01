روسيا تؤكد على اهمية تسوية القضية الفلسطينية على اساس حل الدولتين

بيروت /سما/

اكد سفير روسيا الاتحادية في لبنان الكسندر روداكوف ان موقف روسيا الثابت يعتمد على احترام حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره

وقدم السفير الروسي في رسالة الى سفير دولة فلسطين لدى الجمهورية اللبنانية اشرف دبور اليوم الاحد، باسمه وباسم روسيا الاتحادية كلمات التضامن بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.

وجدد روداكوف دعوته الى الالتزام بحق الفلسطينيين في دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وشدد السفير الروسي على اهمية تسوية القضية الفلسطينية على اساس حل الدولتين وفقاً لقرارات الجمعية العامة ومجلس الامن ذات الصلة الى جانب مبادرة السلام العربية.