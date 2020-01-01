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مقدسي يهدم منزله ذاتيا والعائلة دون مأوى

الأحد 29 نوفمبر 2020 06:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
مقدسي يهدم منزله ذاتيا والعائلة دون مأوى



القدس المحتلة / سما /

هدم المواطن المقدسي محمد صندوقة، اليوم الأحد، منزله في حي وادي الجوز في مدينة القدس، ذاتيا، بقرار من سلطات الاحتلال.

وشرع المواطن صندوقة بهدم منزله، بيده، مستخدما أدوات الهدم اليدوية، بعد رفض سلطات الاحتلال تجميد قرار الهدم أو تأجيله لفترة زمنية أخرى.

ويعيش صندوقة في منزله منذ 17 عاماً، ومنذ سنوات بدأت سلطات الاحتلال بملاحقته وأصدرت قرار الهدم وتمكن من تأجيله وتجميده، وفرضت عليه مخالفة بناء قيمتها 100 ألف شيكل يدفع أقساطها حتى اليوم.

ويعيش في المنزل 9 أفراد، وباتوا اليوم دون مأوى وقال:" سأقوم بالبحث عن منزل جديد لنا، رغم صعوبة وارتفاع الايجارات في القدس، هذه المنطقة مستهدفة من "سلطة الطبيعة" وبالتالي ترفض كل مخططات التنظيم وترخيص المنشآت فيها".

#هدم منزل #القدس

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