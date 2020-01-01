  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الصحة بغزة تصدر بيانا مهما بعد زيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا وزيادة المخالطين

الأحد 29 نوفمبر 2020 06:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة بغزة تصدر بيانا مهما بعد زيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا وزيادة المخالطين



غزة / سما /

أصدر وزارة الصحة بغزة، اليوم الأحد، بياناً بعد زيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا، وزيادة الأعداد المسجلة كمخالطين، في القطاع.

وقالت في بيان مقتضب وصل سما الاخبارية نسخة عنه: إنه نظراً لزيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا وزيادة الأعداد المسجلة كمخالطين، وتلك التي يشتبه باصابتها بهذا الفيروس بالشكل الذي يفوق قدرة المختبر المركزي لإجراء الفحوصات لكل هذه الأعداد،  فان وزارة الصحة بصدد إعادة دراسة جملة السياسات والإجراءات والبرتوكولات المنظمة لهذا الأمر.

وأعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم الأحد، عن تسجيل سبع وفيات و738 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.
 

#غزة #وزارة الصحة #فيروس كورونا #مصابي كورونا #قطاع غزة #فحوصات كورونا

الأكثر قراءة اليوم

ملخص نتيجة مباراة المريخ السوداني واوتوهو الكنغولي في دوري أبطال أفريقيا 2020

شاهد .. مسلسل الهيبة الرد الجزء الرابع الحلقة 21 الحادية والعشرون

"وكالة ايرانية" تكشف: زاده زود حماس والجهاد بصواريخ كروز وطائرات مسيرة نفاثة مزودة بقنابل عنقودية

صحيفة تكشف: إسرائيل خططت لاغتيال حسن نصر الله وعدد من زعماء الفصائل الموالية لإيران

صحيفة اسرائيلية: 4 سيناريوهات قد تلجأ لها إيران انتقاما لمقتل عالمها النووي محسن فخري زاده

الكابينت الاسرائيلي يجتمع لبحث تحويل أموال الضرائب للسلطة الفلسطينية

الكابينت يناقش اليوم تحويل اموال المقاصة للسلطة وسيخصم منها 600 مليون شيكل

الأخبار الرئيسية

تفاصيل جديدة عن اغتيال فخري زادة: العامل البشري غير موجود !

لجنة المتابعة الحكومية: محددان رئيسيان لفرض الاغلاق الشامل في قطاع غزة

السودان

مسؤول سوداني يكشف تفاصيل زيارة الوفد الاسرائيلي للخرطوم: تركزت على المنشآت العسكرية

اعلام اسرائيلي: إدخال أموال المنحة القطرية إلى قطاع غزة عبر معبر بيت حانون/ايرز

الرئيس يصل القاهرة.. والسفير اللوح يكشف عن هدف الزيارة