الصحة بغزة تصدر بيانا مهما بعد زيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا وزيادة المخالطين

غزة / سما /

أصدر وزارة الصحة بغزة، اليوم الأحد، بياناً بعد زيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا، وزيادة الأعداد المسجلة كمخالطين، في القطاع.

وقالت في بيان مقتضب وصل سما الاخبارية نسخة عنه: إنه نظراً لزيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا وزيادة الأعداد المسجلة كمخالطين، وتلك التي يشتبه باصابتها بهذا الفيروس بالشكل الذي يفوق قدرة المختبر المركزي لإجراء الفحوصات لكل هذه الأعداد، فان وزارة الصحة بصدد إعادة دراسة جملة السياسات والإجراءات والبرتوكولات المنظمة لهذا الأمر.

وأعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم الأحد، عن تسجيل سبع وفيات و738 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

