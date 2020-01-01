مشروع خطير يقضي بمنح جواز السفر الإسرائيلي لأكثر من 20 ألف مقدسي

القدس المحتلة /سما/

كشف مدير دائرة الخرائط في جمعية الدراسات العربية، خليل التفكجي، عن مشروع إسرائيلي خطير، يتمثل بمنح جواز السفر الإسرائيلي، لأكثر من 20 ألف فلسطيني، يسكنون في داخل القدس معتبراً هذه الخطوة قفزة كبيرة.



وأوضح التفكجي في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، صباح اليوم الأحد، أن الجانب الإسرائيلي، يريد أن يلغي قضية القدس بشكل كامل، سواء أكان عن طريق السكان أو الأرض أو كل شي، بحيث عندما يتم الذهاب إلى مفاوضات مرحلة نهائية لا يوجد ما يتم التفاوض عليه، لأن الارض تم السيطرة عليها، والسكان تم طرد جزء كبير منهم من خلال مشاريع كثيرة كسحب الهويات.



وقال التفكجي: إن عدد المقدسيين، الذين يسعى الاحتلال لعزلهم عن القدس هو 150 ألفاً، ووفقاً لنتنياهو يزيد عن 200 ألف، حيث تبلور إسرائيل خطة حول كيفية التخلص من هؤلاء الأشخاص ومن هويتهم المقدسية.



وأشار إلى أنه منذ عام 67 كان هنالك أكثر من 8 آلاف مقدسي ممن يحملون الجنسية الإسرائيلية، وكانت هناك تسهيلات بالخصوص لبعض المناطق، وليس كلها في إعطاء هذه الجنسية، بمعنى أن إسرائيل تركز على البلدة القديمة، وما حولها .



