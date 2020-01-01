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ارتفاع مستمر على عدد الإصابات في إسرائيل

الأحد 29 نوفمبر 2020 05:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
ارتفاع مستمر على عدد الإصابات في إسرائيل



القدس المحتلة /سما/

أظهر التقرير اليومي لهيئة شعبة الاستخبارات الإسرائيلية، اليوم الأحد، أنه خلال الأسبوع الأخير طرأ ارتفاع مستمر على عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وحذر التقرير - بحسب هيئة البث الإسرائيلية العامة الناطقة بالعربية - من إمكانية تسارع كورونا في جميع الفئات السكانية، خاصةً في حال دخلت التسهيلات المقررة للإغلاق حيز التنفيذ.

وفي سياق متصل، ذكرت مصادر مقربة من أيمن سيف مسؤول ملف كورونا في المجتمع العربي بإسرائيل، أنه سيستقيل من منصبه لأسباب تتعلق بعمل المسؤول الجديد للملف في وزارة الصحة نحمان آش.

وقال آش خلال زيارته للناصر إن الصورة الوبائية في المناطق العربية تبعث على القلق الشديد منذ أسابيع، وهو ما يفسر تفشي الفيروس.

#اسرائيل #فيروس كورونا #اصابات كورونا

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