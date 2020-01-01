اشتية: حريصون دائما على تعزيز صمود المواطنين من خلال تقديم أفضل الخدمات

رام الله /سما/

تفقد رئيس الوزراء د. محمد اشتية، اليوم الاحد، وزارة النقل والمواصلات بمدينة رام الله، حيث التقى بالوزير عاصم سالم والوكيل والوكلاء المساعدين ومدراء الدوائر في الوزارة، كما تفقد بعض الدوائر للاطلاع على سير عملها.

واطلع اشتية على أهم إنجازات الوزارة، والخطط المستقبلية للنهوض بعملها، إضافة الى اهم المعيقات والتحديات التي تواجهها.

وقال رئيس الوزراء: "رغم الإنجازات العديدة على مستوى النقل والمواصلات، إلا أن هناك تحديات كثيرة تواجه هذا القطاع سببها الاحتلال وتصنيفاته، وعليه يجب الا نستسلم للأمر الواقع ونخلق امراً واقعاً جديداً".

وأشاد اشتية بالنقلة النوعية في أداء الوزارة والخدمات التي تقدمها للمواطنين، مؤكدا حرص الحكومة دائما على تعزيز صمود المواطنين من خلال تقديم أفضل الخدمات لهم.

ودعا رئيس الوزراء مديريات النقل والمواصلات في المحافظات إلى العمل على اتخاذ الإجراءات الوقائية للمراجعين، حفاظا على سلامتهم من الإصابة بفيروس "كورونا".