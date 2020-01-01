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مسؤول سوداني يكشف تفاصيل زيارة الوفد الاسرائيلي للخرطوم: تركزت على المنشآت العسكرية

الأحد 29 نوفمبر 2020 05:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
مسؤول سوداني يكشف تفاصيل زيارة الوفد الاسرائيلي للخرطوم: تركزت على المنشآت العسكرية



القدس المحتلة /سما/

كشف عضو مجلس السيادة السوداني، محمد الفكي سليمان، اليوم الأحد، أن الوفد الإسرائيلي الذي زار السودان، مؤخرًا، تركزت على جولاته على منظومة الصناعات الدفاعية التابعة للقوات المسلحة.
 
وأضاف الفكي، في مقابلة مع صحيفة "حكايات"، الخاصة، وتابعته الإذاعة العبرية، أن "زيارة الوفد الإسرائيلي كانت ذات طبيعة عسكرية بحتة، وليست زيارة سياسية، ولا يمكن الحديث عنها في الوقت الحالي".
 
وأوضح: "الوفد الإسرائيلي بدأ زيارته للسودان بطواف على منظومة الصناعات الدفاعية التابعة للقوات المسلحة والتقى فيها بعسكريين، لكن اللقاء لم يناقش أي جانب من الجوانب السياسية المتعلقة بالتطبيع بين الخرطوم وتل أبيب"، دون تفاصيل عن تلك المنظومة ودون ذكر توقيتات محددة لزيارة الوفد.
 
وسافرت بعثة إسرائيلية رسمية، اليوم الإثنين، في زيارة عمل إلى السودان، وذلك استمرارًا لإجراءات تطبيع العلاقات بين تل أبيب والخرطوم، والتفاهمات التي تم التوصل إليها بين البلدين في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، برعاية الرئيس الأميركي المنتهية ولايته، دونالد ترامب.
 
وأعلنت قوى سياسية سودانية عدة، رفضها القاطع للتطبيع مع إسرائيل، من بينها أحزاب مشاركة في الائتلاف الحاكم. "عكا"

#اسرائيل #السودان #المنشآت العسكرية #الجيش السوداني #التطبيع مع اسرائيل

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