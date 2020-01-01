فيديو .. برشلونة يسحق أوساسونا برباعية في الدوري الإسباني

وكالات / سما /

حقق فريق برشلونة الأسباني فوزا ًساحقاً وكبيرا على أوساسونا بنتيجة (4/0) ،ضمن إطار الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الإسباني (الليغا) .

و بحلول الدقيقة 29 بعد تسجيل مارتن بريثويت هدف الافتتاح الذي أراح الفريق كثيراً على الصعيد النفسي، ثم أعطى انتوان جريزمان دفعة معنوية أكبر بتسجيل الهدف الثاني عبر تسديدة صاروخية قبل نهاية الشوط الأول بثلاث دقائق.

وواصل برشلونة فرض سيطرته على الملعب في الشوط الثاني، وعاد جريزمان ليتألق مجدداً بصناعة الهدف الثالث الذي حمل توقيع فيليب كوتينيو عند الدقيقة 57.

ونجح ليونيل ميسي في تسجيل الهدف الرابع والاخير لمصلحة برشلونة عبر تسديدة مذهلة من حافة منطقة الجزاء، وكرّم باحتفاله مواطنه الأسطورة دييجو أرماندو مارادونا الذي رحل عن عالمنا يوم الأربعاء الماضي.

ورفع برشلونة رصيده إلى النقطة 15 وصعد من المركز 14 إلى المركز السادس في سلم الترتيب، متخلفاً عن غريمه التقليدي ريال مدريد الذي يحتل المركز الرابع بفارق نقطتين، مع وجود مباراة إضافية لرجال المدرب رونالد كومان.