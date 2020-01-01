الشرطة تغلق 174 محلاً ومنشأة تجارية مخالفة لإجراءات الوقاية

غزة /سما/

أغلقت المباحث العامة 174 محلاً ومنشأة مخالفة لإجراءات الوقاية في محافظات قطاع غزة، خلال 24 ساعة الماضية.

يأتي ذلك ضمن الجهود المتواصلة لجهاز الشرطة في متابعة التزام المواطنين وأصحاب المنشآت والمحال والقطاعات المختلفة، بإجراءات السلامة العامة المقرّة للوقاية من فيروس كورونا.

وتعمل إدارات الشرطة على تنفيذ تعليمات قيادة وزارة الداخلية بخصوص إجراءات الوقاية والسلامة؛ حفاظاً على سلامة المواطنين وللحد من انتشار الفيروس.

وبيّن التقرير اليومي للمباحث العامة، أنها أوقفت 69 من أصحاب المحال والمنشآت والبسطات المخالفة، واتخذت بحقهم الإجراءات القانونية، كما حررت تعهدات بحق 58 محلًا ومنشأة مخالفة أخرى.

ولفتت المباحث العامة إلى أنها أوقفت 154 مواطنًا مخالفًا لحظر التجول المسائي، ووقعت تعهدات بحقهم، كما وأنهت 36 تجمعاً مخالفاً لمواطنين، من بينها حفلات زفاف، وبيوت عزاء.

وفي سياق متصل، حرّرت شرطة المرور والنجدة 51 مخالفة لمركبات خرقت قرار خلال حظر التجوال المسائي، خلال 24 ساعة الماضية.

وفي تفصيل المهام، احتجزت إدارة المرور والنجدة بالشرطة 6 مركبات مخالفة لقرار حظر التجول المسائي، وحررت 343 مخالفة بحق المركبات المخالفة لعدم التزام الركاب والسائقين بارتداء الكمامة.

من جانبها، أوقفت لجنة متابعة وتأمين البيوت الخاضعة للحجر المنزلي بوزارة الداخلية 4 مُخالفين من المصابين بفيروس كورونا والمخالطين، خرقوا إجراءات الحجر المنزلي خلال 24 ساعة الماضية، وأحالتهم إلى مركز حجر "أصداء" بخانيونس، واتخذت الإجراءات القانونية بحقهم.