فصائل المنظمة في لبنان: على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته والاعتراف بدولة فلسطين وسيادتها على أرضها

بيروت /سما/

أكدت فصائل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان، ضرورة ترجمة اعتراف المجتمع الدولي بدولة فلسطين وسيادتها على أرضها، من خلال تحمل مسؤولياته تجاه القضية الفلسطينية ورفع الظلم التاريخي عن شعبنا، والضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي للانصياع للإرادة الدولية.

ودعت الفصائل في بيان لها اليوم الاحد، لمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، إلى بذل الجهود الحقيقية والحثيثة والعمل على انهاء الاحتلال الإسرائيلي عن الأراضي المحتلة عام 1967 وتمكين شعبنا من اقامه دولته المستقلة كاملة السيادة.

وجددت تأييدها المطلق لمبادرة الرئيس محمود عباس التي قدمها أمام مجلس الأمن الدولي، لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي عن كل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، ودعوته لعقد مؤتمر دولي للسلام، بمشاركة دولية واسعة تشمل الأطراف الإقليمية والدولية الفاعلة.

وأشاد البيان بمواقف العديد من الدول العربية والإسلامية ودول العالم التي أكدت موقفها الثابت من الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني.

ودعا أحرار العالم وكل المناصرين للقضية الفلسطينية للتعبير والتضامن مع شعبنا وحقوقه العادلة واسناد نضاله واعلاء صوتهم للمطالبة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي هو آخر احتلال يشهده العالم في عصرنا الحديث ورفض جرائم الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة.

وأكدت ضرورة إنهاء الانقسام وإنجاز الوحدة الوطنية الفلسطينية والالتفاف الجماهيري والوطني حول المشروع الوطني الفلسطيني.