  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

أردوغان: القدس قضية العالم الاسلامي.. وسنواصل كفاحنا لإقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة

الأحد 29 نوفمبر 2020 04:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
أردوغان: القدس قضية العالم الاسلامي.. وسنواصل كفاحنا لإقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة



انقرة /سما/

 قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده ستواصل كفاحها من أجل إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة.

جاء ذلك في رسالة بعثها أردوغان، اليوم الأحد، إلى المشاركين في افتتاح المبنى الجديد لرابطة "برلمانيون لأجل القدس" في اسطنبول، بالتزامن مع اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.

وقال أردوغان: "نسعى في كافة المحافل للدفاع عن قضية القدس ونعمل بكل ما أوتينا من قوة لإنهاء سياسات الاحتلال والظلم والإبادة الجماعية ضد أخوتنا الفلسطينيين".

وأضاف: "سنواصل كفاحنا من أجل إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة وموحدة عاصمتها القدس الشرقية في حدود 1967 بناء على قرارات الأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية".

وشدّد الرئيس التركي على أن القدس ليست قضية المسلمين الذي يعيشون في فلسطين فقط، بل هي قضية كامل العالم الإسلامي البالغ عدد سكانه 1.8 مليار نسمة.

وأشار إلى أن الأعمال والاجتماعات والمؤتمرات التي تنظمها رابطة "برلمانيون لأجل القدس" تعد صوت قضية الشعب الفلسطيني العادلة على الصعيد العالمي.

#الرئيس التركي #رجب طيب اردوغان #القدس #فلسطين

الأكثر قراءة اليوم

مشاهدة مباراة المريخ السوداني واوتوهو الكنغولي بث مباشر في أفريقيا

"وكالة ايرانية" تكشف: زاده زود حماس والجهاد بصواريخ كروز وطائرات مسيرة نفاثة مزودة بقنابل عنقودية

شاهد .. مسلسل الهيبة الرد الجزء الرابع الحلقة 21 الحادية والعشرون

صحيفة تكشف: إسرائيل خططت لاغتيال حسن نصر الله وعدد من زعماء الفصائل الموالية لإيران

صحيفة اسرائيلية: 4 سيناريوهات قد تلجأ لها إيران انتقاما لمقتل عالمها النووي محسن فخري زاده

الكابينت الاسرائيلي يجتمع لبحث تحويل أموال الضرائب للسلطة الفلسطينية

خوفا من المصلين .. هكذا دخل ممثل عن ملك البحرين الى الأقصى يوم الجمعة الماضي ..

الأخبار الرئيسية

السودان

مسؤول سوداني يكشف تفاصيل زيارة الوفد الاسرائيلي للخرطوم: تركزت على المنشآت العسكرية

اعلام اسرائيلي: إدخال أموال المنحة القطرية إلى قطاع غزة عبر معبر بيت حانون/ايرز

الرئيس يصل القاهرة.. والسفير اللوح يكشف عن هدف الزيارة

الرئيس

وكالة: عضوية فلسطين الكاملة بالأمم المتحدة في انتظار بايدن والاتحاد الأوروبي!

الرئيس

بدء اجتماع القمة.. الرئيس: مواقف الملك عبد الله الثاني من قضيتنا تؤكد عمق العلاقة بين الشعبين