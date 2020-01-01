  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الرئيس يصل القاهرة.. والسفير اللوح يكشف عن هدف الزيارة

الأحد 29 نوفمبر 2020 04:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس يصل القاهرة.. والسفير اللوح يكشف عن هدف الزيارة



القاهرة /سما/

وصل رئيس دولة فلسطين محمود عباس، مساء اليوم الأحد، جمهورية مصر العربية في زيارة رسمية، يلتقي خلالها أخاه الرئيس عبد الفتاح السيسي. 

وكان في استقبال الرئيس  في الصالة الرئاسية بمطار القاهرة الدولي، وزير القوي العامله محمد سعفان،ووفد من قيادة جهاز المخابرات العامة المصرية، وسفير فلسطين لدى مصر ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية دياب اللوح.  

ومن جانبه قال السفير دياب اللوح، أن زيارة الرئيس هدفها تسجيد التشاور والتعاون الدائم والمستمر مع أخيه الرئيس عبدالفتاح السيسي تجاه القضايا المتعددة على المستويات العربية والإقليمية والدولية خاصة ما تمر به المنطقة من ظرف شديد الخصوصية . 

وأضاف، أن لقاء قمة سيجمع السيد الرئيس محمود عباس مع شقيقه المصري السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم غد الاثنين في إطار التنسيق المشترك بين القيادتين، بما يعمل على مواجهة التحديات الماثلة أمام جهود نيل الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف وإنجاز حق تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة الوطنية الكاملة على جميع أراضي دولة فلسطين التي احتلت عام 1967 و عاصمتها القدس الشرقية، كما أشاد السفير اللوح بموقف مصر الكنانة  قيادة وشعبًا والتي تقف بجانب الشعب الفلسطيني وقضاياه العادلة والتي إعتبرت القضية الفلسطينية قضية أمن قومي مصري، وأولتها كل الرعاية والاهتمام، وقدمت عبر تاريخها الممتد التضحيات الجسام من أجلها. 

ويرافق الرئيس في الزيارة: رئيس هيئة الشؤون المدنية عضو اللجنة المركزية لحركة فتح الوزير حسين الشيخ، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج.

#الرئيس عباس #حسين الشيخ #مصر #عبد الفتاح السيسي

الأكثر قراءة اليوم

مشاهدة مباراة المريخ السوداني واوتوهو الكنغولي بث مباشر في أفريقيا

"وكالة ايرانية" تكشف: زاده زود حماس والجهاد بصواريخ كروز وطائرات مسيرة نفاثة مزودة بقنابل عنقودية

شاهد .. مسلسل الهيبة الرد الجزء الرابع الحلقة 21 الحادية والعشرون

صحيفة تكشف: إسرائيل خططت لاغتيال حسن نصر الله وعدد من زعماء الفصائل الموالية لإيران

صحيفة اسرائيلية: 4 سيناريوهات قد تلجأ لها إيران انتقاما لمقتل عالمها النووي محسن فخري زاده

الكابينت الاسرائيلي يجتمع لبحث تحويل أموال الضرائب للسلطة الفلسطينية

الكابينت يناقش اليوم تحويل اموال المقاصة للسلطة وسيخصم منها 600 مليون شيكل

الأخبار الرئيسية

السودان

مسؤول سوداني يكشف تفاصيل زيارة الوفد الاسرائيلي للخرطوم: تركزت على المنشآت العسكرية

اعلام اسرائيلي: إدخال أموال المنحة القطرية إلى قطاع غزة عبر معبر بيت حانون/ايرز

الرئيس

وكالة: عضوية فلسطين الكاملة بالأمم المتحدة في انتظار بايدن والاتحاد الأوروبي!

الرئيس

بدء اجتماع القمة.. الرئيس: مواقف الملك عبد الله الثاني من قضيتنا تؤكد عمق العلاقة بين الشعبين

"وكالة ايرانية" تكشف: زاده زود حماس والجهاد بصواريخ كروز وطائرات مسيرة نفاثة مزودة بقنابل عنقودية