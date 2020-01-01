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البحرين: اللجنة البرلمانية لمناصرة فلسطين تجدد دعمها لحقوق شعبنا

الأحد 29 نوفمبر 2020 04:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
البحرين: اللجنة البرلمانية لمناصرة فلسطين تجدد دعمها لحقوق شعبنا



المنامة /سما/

 أكدت "اللجنة البرلمانية لمناصرة الشعب الفلسطيني" في مجلس النواب البحريني، الموقف الراسخ والثابت في دعم الحقوق المشروعة لشعبنا الفلسطيني، وإحلال السلام العادل والشامل، وحل الدولتين، وفقا لقرارات الشرعية الدولية والمبادرة العربية.

وأشارت اللجنة في بيان لها بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني الذي يصادف 29 تشرين الثاني/ نوفمبر من كل عام، أن هذا اليوم فرصة سانحة لدعم تحقيق كافة الجهود والمساعي الرامية للسلام والازدهار، والأمن والاستقرار، وحث المجتمع الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني ورفع معاناته الإنسانية، ومعالجة كافة التحديات الراهنة.

#البحرين #فلسطين #القضية الفلسطينية

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