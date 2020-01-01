اشتية خلال مشاركته في مراسم التشييع: بقي حكم بلعاوي في كل ساحات العمل على العهد

رام الله /سما/

شارك رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الأحد، بتشييع القائد الوطني، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح الأسبق حكم بلعاوي، الذي وافته المنية أمس السبت، في رام الله، بحضور عدد من أعضاء اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة "فتح"، وشخصيات رسمية ووطنية وشعبية.

وقال رئيس الوزراء: "ببالغ الحزن نودع أخانا المناضل حكم بلعاوي، الذي قضى حياته مناضلا من أجل فلسطين في كل ساحات العمل، حيث كان عضو لجنة مركزية وسفيرا مناضلا ووزيرا وبقي على العهد، إلى أن توفاه الله".

وأضاف اشتية: "هذا اليوم حزين بالنسبة لنا، في الحكومة واللجنة المركزية وللسيد الرئيس محمود عباس، نودع أخانا حكم بلعاوي مثلما ودعنا الكثير من إخواننا الذين سبقوه، هذه سنّة الحياة، نؤمن بالله وبإرادته، وسنبقى أوفياء لكل الذين سبقونا من قادة وشهداء حتى تحقيق ما ناضلوا من أجله، وهو إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة وعاصمتها القدس والعودة للاجئين".