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حماس: المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية معاناة شعبنا التاريخية

الأحد 29 نوفمبر 2020 04:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس: المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية معاناة شعبنا التاريخية



غزة /سما/

حملت حركة حماس المجتمع الدولي، ممثلًا بالجمعية العامة للأمم المتحدة، المسؤولية الكاملة عما يعانيه شعبنا الفلسطيني منذ أكثر من ٧٣ عامًا، بسبب قرار التقسيم الجائر، وما ترتب عليه من قيام دولة الاحتلال على أرض فلسطين التاريخية بعد ارتكاب المجازر وتشريد ملايين الفلسطينيين.

وطالبت الحركة في بيان لها اليوم الأحد، بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، المجتمع الدولي، ممثلًا بالأمم المتحدة، بأن يتجاوز التضامنُ مع شعبنا، الشعاراتِ والكلمات الرنانة إلى الأفعال، ولا سيما أن عشرات القرارات التي اتُخذت لصالح شعبنا تدين جرائم الاحتلال وسياساته العنصرية بقيت حبيسة الأدراج في المؤسسات الدولية.

كما دعت المجتمع الدولي تحقيق العدالة الناجزة وتقديم قادة الاحتلال الإسرائيلي للمحاكم الدولية، ورفع الحصانة عن الاحتلال، ووقف الدعم اللامحدود وخاصة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، ما شجعه على ارتكاب أفظع الجرائم، من القتل والتشريد وهدم البيوت واقتلاع الأشجار وسرقة المقدرات واغتصاب الأرض، على مرأى ومسمع العالم أجمع، دون خوف من عقاب أو ملاحقة.

وناشدت حركة حماس شعوب العالم، وخاصة العرب والمسلمين وأنصار العدالة والحرية، بأن يرفعوا صوتهم عاليًا والضغط على صناع القرار، لبذل كل ما هو مطلوب من جهد وقرارات ومواقف لإنهاء هذا الاستعمار الاستيطاني الإحلالي، والذي يمثل آخر استعمار على وجه الكرة الأرضية.

كما ناشدت كل مكونات شعبنا وقواه الحية وفصائله للإسراع في تصليب الحالة الفلسطينية وتحقيق الوحدة، واعتماد استراتيجية عمل وطني مشترك، كونها السبيل الأقوى لمواجهة الاحتلال وإنجاز تطلعات شعبنا بالحرية والاستقلال والعودة.

وأكدت حماس في بيانها على موقفها الاستراتيجي أنه من حق شعبنا أن يقاوم هذا الاحتلال البغيض بكل ما أتيح له من إمكانات، بما فيها المقاومة المسلحة، وهذا ما كفلته الشرائع السماوية والقوانين الدولية كافة، وأكدته التجارب التاريخية.

وشددت الحركة على إيمانها بحتمية زوال هذا الاحتلال، وقيام دولتنا الفلسطينية وعاصمتها القدس، وعودة الملايين من اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي هُجروا منها، لنسهم مع كل شعوب الأرض في صناعة الخير والأمن والرفاه لكل البشرية.

#حركة حماس #المجتمع الدولي #الشعب الفلسطيني

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