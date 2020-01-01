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وفاة طفلة دهسًا بالخليل

الأحد 29 نوفمبر 2020 03:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
وفاة طفلة دهسًا بالخليل



الخليل /سما/

لقيت طفلة (3 أعوام)، مصرعها اليوم الأحد، بحادث دعس في المنطقة الجنوبية بمدينة الخليل.

وذكر الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات أنه بناءً على بلاغ ورد لغرفة عمليات شرطة محافظة الخليل من مستشفى محمد علي المحتسب يفيد بوصول جثة طفلة لقسم الطوارئ، على الفور باشرت الشرطة إجراءات البحث والتحري لكشف ملابسات الحادثة.

وأضاف ارزيقات أنه وخلال عملية جمع المعلومات، تبين أن سبب الوفاة تعرض الطفلة لحادث دعس من قبل أحد أقربائها أثناء رجوعه للخلف بساحة المنزل.

وأكد ارزيقات نقل الجثة لمستشفى الخليل الحكومي، وتم إبلاغ النيابة العامة ومباشرة التحقيق بالحادث.

#وفاة طفلة #حادث دعس #الخليل

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