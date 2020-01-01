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ملخص نتيجة مباراة المريخ السوداني واوتوهو الكنغولي في دوري أبطال أفريقيا 2020

الأحد 29 نوفمبر 2020 03:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
ملخص نتيجة مباراة المريخ السوداني واوتوهو الكنغولي في دوري أبطال أفريقيا 2020



الخرطوم / سما

فرض التعادل الإيجابي بهدف لمثله نفسه على نتيجة مباراة المريخ السوداني واوتوهو الكنغولي، اليوم الأحد على ملعب الأخير، في ذهاب الدور التمهيدي الأول بدوري أبطال أفريقيا.

وتقدم المريخ السوداني بهدف عبر أحمد التش في الشوط الثاني، قبل أن ينجح لاعبو المنافس اوتوهو الكونغولي في تسجيل هدف التعادل قبل نهاية الوقت الأصلي بقليل.

وقدم لاعبو المريخ السوداني أداءً مميزا طوال دقائق اللقاء، وكانوا قريبين جدا من الفوز لولا احتساب الحكم أربع عشرة دقيقة كوقت محتسب بدلا من ضائع الشوط الثاني. 

وتضمنت تشكيلة المريخ السوداني المُعلنة لمباراة اليوم بالبطولة الأفريقية، منجد النيل في حراسة المرمى، وأمامه عبد الرحمن وأمير كمال وصلاح نمر وأحمد أدم في خط الدفاع الأول.

وفي خط وسط المريخ ضد اوتوهو، جاء اللاعبون ضياء الدين وعماد الصيني، وأمامه أحمد التش والسماني الصاوي ووجدي عوض، بالإضافة إلى النجم سيف تيري بخط الهجوم وحيدا.

ومن المقرر أن يلعب فريق المريخ السوداني مجددا ضد اوهايو الكونغولي يوم الجمعة 4 ديسمبر 2020 في إياب الدور التمهيدي الأول في دوري أبطال أفريقيا.

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