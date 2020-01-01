وزارة التنمية الاجتماعية : قسائم شرائية ل5131 أسرة لمدة 5 شهور بغزة

غزة /سما/

أعلن مفوض عام وزارة التنمية الاجتماعية للمحافظات الجنوبية أ. لؤي المدهون أنه سيتم استهداف 5131 أسرة بواقع 22169 منتفع في مشروع قسيمة شرائية لمدة 5 شهور .

وأكد المدهون أن قيمة القسيمة الشرائية 35 شيكل للفرد الواحد في الشهر , لافتا إلى أنه تم اختيار الأسر الأكثر تضرا من جائحة كورونا ومسجلة على قوائم استهداف الوزارة , وأن هذه المساعدة جاءت نتاج الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للتخفيف عن الأسر ومساعدتها جراء اعلان حالة الطوارئ لمواجهة جائحة كورونا في قطاع غزة .



وفي سياق متصل نوه المدهون إلى أن الأسر المستفيدة ستبدأ في تلقي المساعدة ابتداء من يوم غد الاثنين الموافق 30 نوفمبر 2020

ولفت إلى أن القسيمة ستصرف عن طريق الرقم السري أو الكود الذي ستقوم وزارة التنمية الاجتماعية وبرنامج الأغذية العالمي بإرساله للأسر عن طريق الجوال برسالة قصيرة , علما بأن لكل شهر كود مختلف