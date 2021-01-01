محاولة أخيرة لمنع الانتخابات- اتصالات سرية واقتراح لحل أزمة الميزانية

القدس المحتلة /سما/

كشفت قناة كان الاسرائيلية عن مقترح تم عرضه على حزبي أزرق أبيض والليكود يتم بموجبه الموافقة على ميزانية 2021 في ديسمبر ويناير. لكن سيتم تقديم 90% فقط من مكونات الميزانية إلى الكنيست للموافقة عليها وذلك في محاولة لمنع الانتخابات.

واضافت القناة انه ووفقا للاقتراح الذي قدم إلى حزب أزرق أبيض والليكود، ستتم المصادقة على موازنة 2021 خلال شهري كانون الأول (ديسمبر) وكانون الثاني يناير، لكن الكنيست ستصادقة فعليا على 90% فقط من عناصر الميزانية.

ولن تتم الموافقة على جزء صغير من الميزانية ، وستؤجل لشهري فبراير ومارس. وإذا تم تبني حل وسط ، فسيكون بإمكان غانتس وأزرق أبيض القول إنهما صادقا على الميزانية في التاريخ الذي تعهدوا به ، بينما سيحتفظ نتنياهو والليكود لأنفسهما بإمكانية الترشح في انتخابات مارس.

وكشفت صحيفة إسرائيل اليوم أنه ورغم تبادل الاتهامات بشأن موازنة 2021 ، يجري خلف الكواليس حزب غانتس محادثات مع الليكود تهدف إلى اتفاق تسوية بشأن الميزانية لمنع الانتخابات المبكرة.

وفي حال لم تتم المصادقة على الميزانية العامة في موعد أقصاه الثالث والعشرين من شهر ديسمبر/ كانون الأول الوشيك، ولم يتم التوصل إلى تفاهم لإرجاء هذا الموعد النهائي، فإن الكنيست سيتم حله بصورة تلقائية وسيتم التوجه إلى انتخابات جديدة.

و من المتوقع في مطلع الأسبوع أن يُعقد لقاء بين رئيس الحكومة نتنياهو ورئيس الحكومة البديل غانتس مع وزير المالية كاتس ليستعرض أمامهما مشروع ميزانية الدولة للعام 2020 المنتهي.

ويوم الخميس الماضي ، تحدث رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن أزمة الائتلاف ، قائلاً: "إذا رأينا نهجًا مختلفًا من الأزرق والأبيض والتعاون، فيمكننا مواصلة العمل معًا. إذا لم يكن الأمر كذلك ، فهذا يؤدي للأسف إلى انتخابات".