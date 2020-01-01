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الهباش: الظلم التاريخي لشعبنا لن يزول إلا بزوال الاحتلال

الأحد 29 نوفمبر 2020 02:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
الهباش: الظلم التاريخي لشعبنا لن يزول إلا بزوال الاحتلال



رام الله / سما /

قال الدكتور محمود الهباش قاضي قضاة فلسطين مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية ان اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني والذي يأتي في ٢٩ نوفمبر من كل عام، هو تأكيد على رفض العالم للظلم التاريخي الذي وقع على الشعب الفلسطيني قبل أكثر من سبعة عقود عندما أصدرت الأمم المتحدة في التاسع والعشرين من نوفمبر عام ١٩٤٧ قرار تقسيم فلسطين.

وأضاف قاضي القضاة ان قرار التقسيم صادر حق الشعب الفلسطيني في أرضه، وأعطى حقًا للغرباء الذين جاؤوا من مشارق الأرض ومغاربها ليحتلوا أرضًا ليست لهم وليس لهم في أي حق .

وأكد الهباش أن هذا الظُلم التاريخي الذي لحق بالشعب الفلسطيني تواطأت عليه دول وأمم مختلفة، لن يزول إلا بزوال الاحتلال عن أرض فلسطين، لتقوم دولة فلسطين على الأرض التاريخية للشعب الفلسطيني، وعاصمتها القدس، من أجل أن يعم السلام والأمن والاستقرار، ونحن على يقين بأن ليل الاحتلال والعدوان زائل لا محالة، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله.

#محمود الهباش #الاحتلال

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