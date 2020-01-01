مشاهدة مباراة الأهلي والفيصلي بث مباشر .. الرياضية السعودية

الرياض / سما

نشرت القنوات الرياضية السعودية، رابط مشاهدة مباراة الفيصلي والأهلي بث مباشر التي تقام اليوم السبت 29 نوفمبر 2020 في الجولة السادسة من دوري المحترفين السعودي.

مباراة الأهلي والفيصلي مباشر تنقل من ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة) على القناة الرياضية السعودية الأولى (KSA Sports 1 HD) بصوت المعلق مشاري القرني.

وتنطلق صافر بداية مباراة الفيصلي والأهلي بالدوري الساعة 07:40 مساءً بتوقيت مكة المكرمة والكويت وقطر والبحري، 06:40 بتوقيت فلسطين والسودان ومصر وليبيا والأردن.

وفاز الأهلي في لقاء ذهاب الدوري الموسم المنصرم بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، في حين تغلب الفيصلي عليه إيابا بهدفين دون مقابل على ملعب المدينة المجمعة بالسعودية.

ويملك الأهلي عشرة نقاط في المركز الخامس بفارق الأهداف خلف الرائد والفتح، بينما الفيصلي بالمركز السابع برصيد تسع نقاط كما الاتحاد السادس وبفارق نقطة أمام التعاون.

ويواجه الأهلي في الجولة القادمة نظيره ضمك ثم النصر قبل مواجهة العين في دوري كأس الملك السعودي، بينما يلعب الفيصلي والعين والرائد والاتفاق والفتح والنصر وأبها.