الأسير محمد فلنة يدخل عامه الـ29 في سجون الاحتلال

رام الله / سما /

دخل الأسير محمد فوزي فلنة /57 عاما/، من بلدة صفا بمحافظة رام الله والبيرة، اليوم الأحد، عامه الـ29 على التوالي في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وأفاد نادي الأسير، في بيان له، بأن الأسير فلنة يعتبر أحد الأسرى القدامى، الذين رفض الاحتلال الإفراج عنهم، ضمن الدفعة الرابعة من الأسرى القدامى.

وكانت سلطات الاحتلال اعتقلت فلنة في الـ29 من تشرين الثاني/ نوفمبر عام 1992، وحكمت عليه بالسّجن المؤبد.

يُشار إلى أن 26 أسيرا يواصل الاحتلال اعتقالهم قبل توقيع اتفاقية أوسلو، أقدمهم الأسيران كريم يونس، وماهر يونس.