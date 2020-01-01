المالكي يثمن موقف الاتحاد الأفريقي تجاه القضية الفلسطينية

رام الله / سما /

ثمن وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي موقف الاتحاد الأفريقي تجاه القضية الفلسطينية لمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.

ورحب الوزير المالكي، اليوم الأحد، بالبيان الصادر عن رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد، الذي أكد فيه التزام الاتحاد بدعمه لكافة الجهود الهادفة لتحقيق حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس الشرعية الدولية، ورفض أية حلول مجزأة وغير مكتملة، مع تأكيده أن مفوضية الاتحاد الأفريقي ستعمل مع الجهات الدولية لضمان إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها الدس الشرقية.

كذلك شدد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي على ضرورة بذل جهود عاجلة لإيجاد حل عادل وشامل ودائم للصراع على أساس دولتين تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وآمان، وعلى موقف الاتحاد من القضية الفلسطينية المرتكز على قيم الحرية والعدالة والمبادىء الإنسانية التي تدافع عنها أفريقيا في المحافل الدولية، معربا في الوقت ذاته عن القلق العميق حيال السياسات والإجراءات والاستفزازات أحادية الجانب التي تقوم بها إسرائيل بما يتعلق بقطاع غزة.