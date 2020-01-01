  1. الرئيسية
  2. الرياضة

رابط مشاهدة مباراة الوحدة والباطن اليوم بث مباشر

الأحد 29 نوفمبر 2020 01:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
رابط مشاهدة مباراة الوحدة والباطن اليوم بث مباشر



الرياض / سما

تنشر لكم وكالة سما الإخبارية رابط مشاهدة مباراة الباطن والوحدة بث مباشر المقررة اليوم السبت 29 نوفمبر 2020 على ملعب استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في الدوري السعودي للمحترفين.

مباراة الوحدة والباطن مباشر تنقل من الملعب عبر قناة الرياضية السعودية الثانية (KSA Sports 2 HD) بصوت المعلق سمير المعيرفي، لحساب الأسبوع السادس من دوري محمد بن سلمان.

وشهد التاريخ إقامة 11 مباراة بين الفريقين منذ عام 2011 فقط سواء في دوري الدرجة الأولى أو جميل وركاء والمحترفين ومحمد بن سلمان، وكانت الكفة التاريخية متوازنة بعض الشيء بينهما.

وفاز الوحدة في مباراة ذهاب الدوري السعودي الماضي بهدف دون مقابل للاعب تيسير الجاسم، بينما فرض التعادل الإيجابي بهدف لمثله نفسه على نتيجة لقاء الإياب على ملعب نادي الباطن.

ويسعى الفريقان إلى الانتصار اليوم، إذ يملك الوحدة ثلاث نقاط فقط في المركز الرابع عشر بفارق الأهداف أمام النصر، بينما الباطن بالمركز التاسع برصيد سبع نقاط كما نظيره القادسية.

ومن المنتظر أن يلعب فريق الباطن في الأسبوع السابع ضد التعاون ثم الفتح قبل أن يلتقي أبها في كأس الملك، ليعود من أجل ملاقاة النصر بالدوري المحلي والشباب والاتحاد والهلال.

في المقابل، يستضيف الوحدة منافسه الاتحاد ثم الهلال والعين وأبها والاتفاق والفتح وضمك والنصر والشباب، علما أن لديه مواجهة في كأس خادم الحرمين أمام الأصفر الاتحادي.

#الوحدة #الباطن #بث مباشر #مباراة الباطن والوحدة #مباراة الوحدة والباطن #الوحدة ضد الباطن #الباطن ضد الوحدة #مباشر #الدوري السعودي #الرياضية السعودية

الأكثر قراءة اليوم

ملخص أهداف مباراة الوحدات ومعان في الدوري الأردني 2020

شاهد.. صفارت الانذار تدوي في قطاع غزة بسبب كورونا.. والصحة تحذر من خطورة الوضع الصحي

صحيفة تكشف: إسرائيل خططت لاغتيال حسن نصر الله وعدد من زعماء الفصائل الموالية لإيران

صحيفة اسرائيلية: 4 سيناريوهات قد تلجأ لها إيران انتقاما لمقتل عالمها النووي محسن فخري زاده

الكابينت الاسرائيلي يجتمع لبحث تحويل أموال الضرائب للسلطة الفلسطينية

ملخص أهداف مباراة الفيصلي والحسين إربد في الدوري الأردني 2020

ضابط إسرائيلي رفيع يروي كيف صاح به السيسي ووبخه

الأخبار الرئيسية

"وكالة ايرانية" تكشف: زاده زود حماس والجهاد بصواريخ كروز وطائرات مسيرة نفاثة مزودة بقنابل عنقودية

الأحمد يهدد حماس : عليكم الغاء قرار منع منتجات الضفة من دخول غزة قبل فوات الاوان ..

وزيرة الصحة : 16 وفاة و1927 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و957 حالة تعافٍ

كابينت

الكابينت يناقش اليوم تحويل اموال المقاصة للسلطة وسيخصم منها 600 مليون شيكل

الصحة بغزة: تسجيل 7 حالات وفاة و738 إصابة جديدة بفيروس كورونا و334 حالة تعافٍ