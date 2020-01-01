رابط مشاهدة مباراة الوحدة والباطن اليوم بث مباشر

الرياض / سما

تنشر لكم وكالة سما الإخبارية رابط مشاهدة مباراة الباطن والوحدة بث مباشر المقررة اليوم السبت 29 نوفمبر 2020 على ملعب استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في الدوري السعودي للمحترفين.

مباراة الوحدة والباطن مباشر تنقل من الملعب عبر قناة الرياضية السعودية الثانية (KSA Sports 2 HD) بصوت المعلق سمير المعيرفي، لحساب الأسبوع السادس من دوري محمد بن سلمان.

وشهد التاريخ إقامة 11 مباراة بين الفريقين منذ عام 2011 فقط سواء في دوري الدرجة الأولى أو جميل وركاء والمحترفين ومحمد بن سلمان، وكانت الكفة التاريخية متوازنة بعض الشيء بينهما.

وفاز الوحدة في مباراة ذهاب الدوري السعودي الماضي بهدف دون مقابل للاعب تيسير الجاسم، بينما فرض التعادل الإيجابي بهدف لمثله نفسه على نتيجة لقاء الإياب على ملعب نادي الباطن.

ويسعى الفريقان إلى الانتصار اليوم، إذ يملك الوحدة ثلاث نقاط فقط في المركز الرابع عشر بفارق الأهداف أمام النصر، بينما الباطن بالمركز التاسع برصيد سبع نقاط كما نظيره القادسية.

ومن المنتظر أن يلعب فريق الباطن في الأسبوع السابع ضد التعاون ثم الفتح قبل أن يلتقي أبها في كأس الملك، ليعود من أجل ملاقاة النصر بالدوري المحلي والشباب والاتحاد والهلال.

في المقابل، يستضيف الوحدة منافسه الاتحاد ثم الهلال والعين وأبها والاتفاق والفتح وضمك والنصر والشباب، علما أن لديه مواجهة في كأس خادم الحرمين أمام الأصفر الاتحادي.