رابط مشاهدة مباراة التعاون والاتفاق بث مباشر .. الرياضية السعودية

الرياض / سما

أعلنت القنوات السعودية الرياضية، عن رابط مشاهدة مباراة الاتفاق والتعاون بث مباشر اليوم الأحد 29 نوفمبر 2020 ضمن منافسات الأسبوع السادس من الدوري السعودي للمحترفين.

مباراة التعاون والاتفاق مباشر تنقل هذا المساء من استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية على القناة الرياضية السعودية الأولى (KSA Sports 1 HD) بصوت المعلق خالد المديفر.

ومن المتوقع أن نشاهد مباراة متكافئة بين الفريقين، لا سيما وأن النتائج التاريخية الماضية تشير إلى ذلك، كون الاتفاق فاز في ذهاب الموسم المنصرم بينما تفوق التعاون بلقاء الإياب.

ويملك التعاون ثماني نقاط في المركز الثامن بفارق نقطة واحدة أمام الباطن والقادسية، في حين يحتل الاتفاق المركز الثاني عشر برصيد ست نقاط فقط بالتساوي مع فريق العين.

ولم يقدم الاتفاق والتعاون الأداء المنتظر منهما منذ بداية دوري المحترفين السعودي، إذ يسعى الفريقان إلى تصحيح المسار والخروج بنتيجة إيجابية اليوم من أجل مواصلة المنافسة.

ويستعد التعاون بعد هذه الموقعة للعب ضد الباطن وأبها قبل مواجهة ضمك في كأس خادم الحرمين، بينما يصطدم الاتفاق بنظيره النصر وضمك والفيصلي بالكأس والدوري.

الجدير بالذكر أن مباراة الاتفاق والتعاون تجري قبيل انطلاق مواجهتين في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2020 - 2021، وهي كالتالي، الباطن والوحدة، الفيصلي أمام الأهلي.