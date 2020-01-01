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اعلامية كويتية تتحدى الفنان احمد بدير بعد تنمرها عليه ووصفه بـ"الأقرع

الأحد 29 نوفمبر 2020 01:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
اعلامية كويتية تتحدى الفنان احمد بدير بعد تنمرها عليه ووصفه بـ"الأقرع



القاهرة / وكالات /

تحدت الإعلامية الكويتية، مي العيدان، الفنان المصري، أحمد بدير، بعدما أعلن أمس السبت، رفع دعوى قضائية ضدها بتهمة التنمر عليه.

وقالت العيدان لأحمد بدير في منشور جديد لها على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي: "المحاكم مفتوحه من 7 صباحا توكل على الله، قضيتك خسرانة من الآن لأن القانون يحاسب على السب والقذف و نسب شيء ليس فيك أصلا".

وأضافت أنها وصفت ابنته "سارة" بالحسناء رغم أنها والدها "أقرع" وهي صفة فيه، مردفة: "في مليون مقطع في مسرحياتك وأنت تضحك الناس على قرعتك، ومع احترامي سهير البابلي تفت على صلعتك في مسرحية ريا وسكينه، فلماذا لم تعتبرها إهانة".

وتابعت مي العيدان أنها تعتبر البصق إهانة جارحة حتى لو كان خلال التمثيل، وأنها لم تصفه بشيء ليس فيه، خاصة أن شعره ليس مثل شعر الفنان المصري الراحل رشدي أباظة.

واختتمت رسالتها متحدية أحمد بدير: "دع المحامي يطلع له بقرشين منك ماشي ما حركت فيني شعره بس عشان اتعرف إني ديمقراطية نشرت رد بنتك وردك وخليت التعليقات مفتوحه ما أغلقتها وللعلم ترى عندي بدل المحامي 6 وأفهم بالقانون وأحفظه".

وكان محامي أحمد بدير، أشرف عبد العزيز، قال في بيان صادر عن مكتبه، أمس السبت: "يعلن مكتب الأستاذ أشرف عبدالعزيز المحامي بالنقض بصفته محامي الفنان القدير أحمد بدير، بأنه جار اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد الإعلامية الكويتية مي العيدان، نحو ما قامت به من تنمر وسب وإساءات لفظية في حق الفنان القدير أحمد بدير بصفحتها على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام mayl3eidankwt، وقيام معظم المواقع الإلكترونية وصفحات السوشيال ميديا بنقل هذه الكلمات التي تمثل تنمر وسب في حق الفنان القدير أحمد بدير".

وكانت الإعلامية الكويتية، مي العيدان، شنت هجوما على أحمد بدير، بعدما شاركت صورة له وابنته سارة عبر حسابها على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، وعلقت معها: "صورة ابنة الفنان أحمد بدير.. والله طلعت بنته مزة، بنت الأقرع".

وأثار التعليق غضب سارة أحمد بدير، التي ردت بدورها على هجوم مي العيدان، وأكدت لها أن والدها أبي نجم كبير من نجوم الوطن العربي ولا أحد سيسمح لها أن تتحدث عنه نصف كلمة، وأنه علمها رفض التنمر بجميع أشكاله.

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