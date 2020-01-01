  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"وكالة ايرانية" تكشف: زاده زود حماس والجهاد بصواريخ كروز وطائرات مسيرة نفاثة مزودة بقنابل عنقودية

الأحد 29 نوفمبر 2020 01:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
"وكالة ايرانية" تكشف: زاده زود حماس والجهاد بصواريخ كروز وطائرات مسيرة نفاثة مزودة بقنابل عنقودية



غزة / سما /

نشرت وكالة "مهر" الإيرانية الأحد، مقالا يتحدث عن علاقة العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده الذي اغتيل الجمعة في طهران، بحركات المقاومة في فلسطين وسوريا واليمن".

وذكر المقال أن "معلومات في غاية الخطورة وصلت للاستخبارات الإسرائيلية قبل أشهر، تفيد بأن إيران وحزب الله نجحا بتزويد حركتي حماس والجهاد الإسلامي، عبر سوريا، بصواريخ كروز وطائرات مسيرة نفاثة مزودة بقنابل عنقودية، وكذلك بالتكنولوجيا اللازمة لتصنيعها في غزة، وأن المسؤول الأول عن ذلك هو فخري زاده، وهذا يفسر تكثيف الغارات الإسرائيلية على سوريا في الأشهر الأخيرة".

ولفت المقال إلى "تقرير نشرته مؤسسة "نيئمان" الإسرائيلية منذ سنتين يتحدث عن أن إيران، وبإشراف فخري زاده، نقلت تقدمها التكنولوجي إلى سوريا واليمن وحزب الله والفصائل الفلسطينية، حتى لا تظل حركات المقاومة وسوريا تحت رحمة الظروف المتغيرة التي قد تمنع تدفق الأسلحة لها من طهران".

ولفت المقال إلى أن "خطة اغتيال فخري زاده وُضعت خلال اجتماع سري عقد في عام 2019 في الولايات المتحدة، شارك فيه عدد من القادة العسكريين والأمنيين الإسرائيليين، وشخصيات إماراتية وسعودية، وعدد من قيادات منظمة مجاهدي خلق الإيرانية"، مضيفا أنه "على جدول أعمال الاجتماع كان بند واحد، وهو تنفيذ عمليات أمنية داخل إيران، ومحاولة عرقلة برنامجها الصاروخي والعسكري والنووي، وكذلك وضع الخطط لمنع وصول السلاح إلى سوريا، ومنها إلى لبنان وغزة".

وكان وزير الحرب السابق افيغدور ليبرمان، رئيس حزب "يسرائيل بيتنا" المعارض وعضو الكنيست الإسرائيلي، قال  أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو ووزير الحرب بيني غانتس، يخفون الحقائق عن الإسرائيليين بخصوص تطوير قدرات حماس القتالية في قطاع غزة، مضيفا أن "قطاع غزة ينتج ما لا يقل عن صاروخين يوميا، يصل بعضها حتى منطقة الخضيرة".

وزعم ليبرمان أن "حماس تطور صواريخ كروز وذخائر عنقودية وطائرات بدون طيار بمحرك نفاث"، متوجها لوزير الجيش ميخائيل بيتون بالسؤال: "هل تعلم ماذا يعني بالنسبة للسكان إذا حدث صراع؟ هل تعرف الثمن الذي سندفعه؟ لماذا يخفي رئيس الوزراء ذلك؟"، وأضاف ليبرمان: "لو كنت مكانك لاستدعيت كل رؤساء غلاف غزة للقاء وزير الأمن الذي سيشرح لهم ما ينوي فعله أمام الصواريخ والذخائر العنقودية".

المصدر: مهر

#وكالة مهر الايرانية #محسن فخري زادة #حماس #الجهاد الاسلامي #حزب الله #سوريا #صواريخ كروز #طائرات مسيرة

الأكثر قراءة اليوم

ملخص أهداف مباراة الوحدات ومعان في الدوري الأردني 2020

شاهد.. صفارت الانذار تدوي في قطاع غزة بسبب كورونا.. والصحة تحذر من خطورة الوضع الصحي

صحيفة تكشف: إسرائيل خططت لاغتيال حسن نصر الله وعدد من زعماء الفصائل الموالية لإيران

صحيفة اسرائيلية: 4 سيناريوهات قد تلجأ لها إيران انتقاما لمقتل عالمها النووي محسن فخري زاده

ملخص أهداف مباراة الفيصلي والحسين إربد في الدوري الأردني 2020

الكابينت الاسرائيلي يجتمع لبحث تحويل أموال الضرائب للسلطة الفلسطينية

ضابط إسرائيلي رفيع يروي كيف صاح به السيسي ووبخه

الأخبار الرئيسية

الأحمد يهدد حماس : عليكم الغاء قرار منع منتجات الضفة من دخول غزة قبل فوات الاوان ..

وزيرة الصحة : 16 وفاة و1927 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و957 حالة تعافٍ

كابينت

الكابينت يناقش اليوم تحويل اموال المقاصة للسلطة وسيخصم منها 600 مليون شيكل

الصحة بغزة: تسجيل 7 حالات وفاة و738 إصابة جديدة بفيروس كورونا و334 حالة تعافٍ

49940

مسؤول أمني إسرائيلي بعد اغتيال زادة : "العالم يجب أن يشكرنا"