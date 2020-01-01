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رئيس البرلمان التركي: القدس أهم قضايا القرن

الأحد 29 نوفمبر 2020 12:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس البرلمان التركي: القدس أهم قضايا القرن



القدس المحتلة / سما /

قال رئيس البرلمان التركي، مصطفى شنطوب، إن قضية القدس أهم قضايا القرن العشرين، وإن العالم يعيش حقبة يتعزز فيها كفاح الشعوب المضطهدة، وخاصة المسلمين، لنيل حقوقهم.

وأضاف شنطوب في تصريح اليوم الأحد، أن تبني القضية الفلسطينية، يعني في الواقع مناقشة النظام العالمي، الذي نشأ بعد الحربين العالميتين في القرن العشرين.

وتأتي تصريحات شنطوب بعد يوم من تأكيد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أنه "يجب على الأتراك الدفاع عن حقوق القدس ولو بأرواحهم"، مشددا على أنها "شرف الأمة الإسلامية".

وقال أردوغان خلال مشاركته عبر اتصال مرئي في المؤتمر السنوي الـ23 للجمعية الإسلامية الأمريكية، أمس السبت، موجها كلامه للعالم الإسلامي: "لنضع خلافاتنا جانبا، ونلتقي عند قاسم الإسلام المشترك في مواجهة الاعتداءات على مقدساتنا".

وأضاف الرئيس التركي أن "العنصرية الثقافية والتمييز والتعصب وصلت إلى أبعاد لا يمكن إخفاءها في دول تعتبر بمثابة مهد للديمقراطية".

وأوضح أن الإساءة إلى مقدسات الآخرين لا تمت بصلة لحرية التعبير.

وقال إن "اليمين المتطرف في الغرب لا يستهدف المسلمين والأتراك فحسب، إنما كل من هو أجنبي ومختلف عنه".

المصدر: الأناضول

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