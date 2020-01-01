صحة غزة : نعمل باستمرار حتى لا نصل لمرحلة الانهيار الصحي

غزة / سما /

قال عميد مشتهى مدير عام المختبرات في وزارة الصحة بقطاع غزة، اليوم الأحد، إن الوزارة تعمل باستمرار وبكل جهد لكي لا تصل إلى مرحلة حرجة من حالة الانهيار الصحي في ظل تسجيل عدد كبير من الإصابات بفيروس كورونا.

وبين مشتهى في حديث لإذاعة الأقصى المحلية بغزة، أن المختبر المركزي يعمل على مدار الساعة، ويقوم بإجراء الفحوصات الطبية لمرضى كوفيد-19، وهو بحاجة يومية لـ3 آلاف مسحة ما بين مصابين ومخالطين.

وأوضح أن مختبرات الرعاية الأولية تعاني باستمرار من نقص شديد في المواد التشغيلية والمستلزمات لأجهزة الفحص، مشيرًا إلى أن المتوفر يكاد يكفي لأيام قليلة وبعضها يكفي لساعات فقط، ومع ذلك نقدم الخدمة ليل نهار لإنجاز الفحوصات.

وأشار إلى أنه يتم التواصل على مدار الساعة مع كافة الداعمين للقطاع الصحي ومنظمة الصحة العالية لاطلاعهم أولا بأول على احتياجات المختبر للمواد وللمستلزمات الطبية.

ولفت إلى أنه يتم إعطاء الأولوية للحالات المشتبه بها من المخالطين، وهناك سياسات واضحة للوزارة تعمل فيها، وأي أزمة تحدث في النظام الصحي يتم تداركها قبل تفاقمها.

وأكد مدير عام المختبرات، أنه لم يتم وقف أي خدمة أو مسحات داخل مراكز الرعاية الأولية، وبإمكان أي مريض يشعر بأعراض المرض التوجه للمراكز الصحية ويتم التعامل معه وهناك تقييم لكل حالة.

وقال مشتهى "هناك إعادة توزيع للخدمات داخل الرعاية الأولية، وفرق الطب الوقائي تعمل على مدار الساعة لجمع المسحات من المواطنين في مناطق قطاع غزة".