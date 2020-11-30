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الخارجية: فتح باب التسجيل للراغبين بالسفر إلى الكويت

الأحد 29 نوفمبر 2020 12:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
الخارجية: فتح باب التسجيل للراغبين بالسفر إلى الكويت



رام الله / سما /

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، فتح باب التسجيل للمواطنين والطلبة ورجال الأعمال الذين يرغبون بالسفر إلى الكويت، للالتحاق بأسرهم، ودراستهم، وأعمالهم، وذلك عبر منصة التسجيل من خلال الرابط التالي: www.mofa.pna.ps/evacuation

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن التسجيل سيبدأ في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم الأحد، ويغلق في تمام الساعة الرابعة من عصر الاثنين المقبل الموافق 30/11/2020 ، منوهة إلى أن الهدف من التسجيل في هذه المرحلة هو لحصر الأعداد فقط.

وأشار فريق العمل المختص في الوزارة لجميع الذين سجلوا للسفر على المنصات السابقة، التأكد من التسجيل السابق من خلال الاستعلام عبر الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية من خلال الزاوية الخاصة (الاستعلام عن التسجيل للسفر)  الرابط التالي: http://www.mofa.pna.ps/ar-jo

#وزارة الخارجية #الكويت

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