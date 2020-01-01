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وزيرة الصحة : 16 وفاة و1927 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و957 حالة تعافٍ

الأحد 29 نوفمبر 2020 11:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وزيرة الصحة : 16 وفاة و1927 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و957 حالة تعافٍ



رام الله / سما /

 أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم الأحد، عن تسجيل 16 وفاة و1927 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و957 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الوزيرة الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية لفيروس كورونا في فلسطين، أنه تم تسجل 6 حالات وفاة في الضفة الغربية "نابلس (1)، قلقيلية (1)، جنين (2)، الخليل (1)، رام الله والبيرة (1)" و7 حالات وفاة في قطاع غزة، و3 حالات في مدينة القدس.

وأضافت أن الإصابات الجديدة توزعت حسب التالي: الخليل (119)، نابلس (206)، بيت لحم (103)، قلقيلية (47)، رام الله والبيرة (133)، جنين (127)، أريحا والأغوار (12)، سلفيت (59)، طولكرم (86)، طوباس (43)، ضواحي القدس (22)، قطاع غزة (738)، مدينة القدس  (232).

وفيما يخص حالات التعافي، فقد سجلت على النحو التالي: الخليل (110)، جنين (97)، نابلس (74)، طولكرم (27)، رام الله والبيرة (66)، طوباس (15)،  سلفيت (6)، قلقيلية (36)، أريحا والأغوار (16)، ضواحي القدس (109)، قطاع غزة (334)، مدينة القدس (85).

وأكدت أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 78.7%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 20.5%، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات.

وحول الأوضاع الصحية للمصابين، لفتت وزيرة الصحة إلى وجود 67 مريضاً يتلقون العلاج في غرف العناية المكثفة، بينهم 12 موصولون على أجهزة التنفس الاصطناعي.

#وزيرة الصحة #فيروس كورونا #الضفة #غزة #القدس

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