  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يهدم درجا يؤدي إلى باب الأسباط أحد أبواب المسجد الأقصى

الأحد 29 نوفمبر 2020 11:32 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يهدم درجا يؤدي إلى باب الأسباط أحد أبواب المسجد الأقصى



القدس المحتلة / سما /

هدمت بلدية الاحتلال في القدس، اليوم الاحد، درجا قرب المقبرة اليوسفية يؤدي إلى باب الأسباط أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك.

وقال شهود عيان ، إن جرافة تابعة لجيش الاحتلال هدمت الدرج بذريعة ادخال معدات إلى المقبرة اليوسيفية الملاصقة لمقبرة باب الأسباط شمال شرق المسجد الأقصى المبارك.

وأضافوا أن مساحين تابعين لبلدية الاحتلال شرعوا بمسح أراضي المقبرة هناك وقاموا بوضع علامات في المكان ولم تعرف أهداف هدم الدرج أو ما يجري في منطقة باب الأسباط.

وكانت سلطات الاحتلال أعلنت أنها ستضع أعمدة اسمنتية خاصة بمشروع "تل فريك" تهويدي تنوي إقامته قرب البلدة القديمة وصولا لجبل الزيتون الذي يطل على المسجد الأقصى .

#المسجد الأقصى #الاحتلال #باب الأسباط

الأكثر قراءة اليوم

نتيجة مباراة الهلال السوداني وفيبرس الأوغندي في دوري أبطال أفريقيا

وزارة المالية توضح حقيقة الأخبار المتداولة بشأن رواتب ونسب الصرف لموظفي السلطة بغزة

ملخص أهداف مباراة الوحدات ومعان في الدوري الأردني 2020

شاهد.. صفارت الانذار تدوي في قطاع غزة بسبب كورونا.. والصحة تحذر من خطورة الوضع الصحي

صحيفة تكشف: إسرائيل خططت لاغتيال حسن نصر الله وعدد من زعماء الفصائل الموالية لإيران

صحيفة اسرائيلية: 4 سيناريوهات قد تلجأ لها إيران انتقاما لمقتل عالمها النووي محسن فخري زاده

ملخص أهداف مباراة الفيصلي والحسين إربد في الدوري الأردني 2020

الأخبار الرئيسية

الأحمد: قيادة حماس لا تحترم ما توقع عليه من اتفاقات وهذه تجربة مريرة معهم

الصحة بغزة: تسجيل 7 حالات وفاة و738 إصابة جديدة بفيروس كورونا و334 حالة تعافٍ

كابينت

الكابينت يناقش اليوم تحويل اموال المقاصة للسلطة وسيخصم منها 600 مليون شيكل

49940

مسؤول أمني إسرائيلي بعد اغتيال زادة : "العالم يجب أن يشكرنا"

صحيفة تكشف: إسرائيل خططت لاغتيال حسن نصر الله وعدد من زعماء الفصائل الموالية لإيران