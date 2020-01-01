الأحمد: قيادة حماس لا تحترم ما توقع عليه من اتفاقات وهذه تجربة مريرة معهم

رام الله / سما /

أكد عزام الأحمد، عضو اللجنتين المركزية لحركة (فتح) والتنفيذية لمنظمة التحرير، أن قيادة حركة (حماس) لا تحترم ما توقع عليه من اتفاقات حتى الآن، وهذه تجربة مريرة معهم.



وقال الأحمد في تصريحات نشرتها مفوضية الإعلام في حركة (فتح): إن قرار منع إدخال منتجات الضفة الغربية إلى قطاع غزة "خطير" وعليها الغاؤه قبل فوات الاوان، مؤكداً أن غزة والضفة الغربية والقدس وطن واحد.



وأضاف: "كيف تقبل حركة حماس على نفسها أن تقوم بمثل هذا القرار، وكأن الضفة الغربية ومنتجاتها دولة أجنبية؟".



وأشار إلى أنه يجب على (حماس) ألا تفكر بالعقلية التي مارستها، فالوحدة الوطنية، ليست شعارًا أو أغنية، بل واقع يسير في عروق الشعب الفلسطيني، من جنين وحتى رفح والشتات.



