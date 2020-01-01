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التشخيص المبدئي لإصابة هازارد أمام مباراتهم المخيبة مع ألافيس

الأحد 29 نوفمبر 2020 11:19 ص / بتوقيت القدس +2GMT
التشخيص المبدئي لإصابة هازارد أمام مباراتهم المخيبة مع ألافيس



وكالات / سما /

كشفت صحيفة إيه بي سي الإسبانية التشخيص المبدئي لإصابة النجم البلجيكي إدين هازارد، لاعب ريال مدريد، بعد تلقيه إصابة من جديد في مباراة الميرينجي وديبورتيفو ألافيس مساء السبت ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وتلقى هازارد إصابة جديدة مع الريال في اللقاء الذي خسره اللوس بلانكوس بهدفين لهدف، في ملعب ألفريدو دي ستيفانو.

وأوضحت الصحيفة أن اللاعب يعاني من إصابة عضلية على مستوى الفخذ الأيمن، وسيخضع لفحوصات طبية يوم الأحد على موضع الإصابة، على أن يجري أشعة بالرنين المغناطيسي يوم الاثنين المقبل.

وتفيد تقارير إسبانية بأن هذه الإصابة قد تجعل هازارد يغيب عن الملاعب لمدة شهر كامل مثلما حدث من قبل عندما عانى من مشاكل في نفس الموضع.

ومن المنتظر أن تحسم الأشعة والفحوصات التي سيجريها اللاعب على مدار اليومين المقبلين، فترة غيابه عن الملاعب بتحديد حجم الإصابة بشكل دقيق.

وتحوم الشكوك بشكل مبدئي حول إمكانية لحاق اللاعب بلقاء إشبيلية المقبل يوم السبت القادم بالدوري الإسباني في ملعب رامون سانشيز بيزخوان، مع غيابه بشكل شبه مؤكد عن اللقاء القادم للميرينجي في دوري ابطال أوروبا أمام شاختار دونيتسك الأوكراني.

#ريال مدريد #هازارد

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