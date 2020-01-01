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مسؤول أمني إيراني : التحقيقات الأولية تشير إلى تورط إسرائيلي في اغتيال زادة

الأحد 29 نوفمبر 2020 10:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مسؤول أمني إيراني : التحقيقات الأولية تشير إلى تورط إسرائيلي في اغتيال زادة



وكالات

أعلن المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، أبو الفضل عموئي، اليوم الأحد، أن التحقيقات الأولية تشير إلى تورط إسرائيلي في اغتيال العالم النووي فخري زادة.

وأشار خلال اجتماع مغلق للبرلمان الإيراني إلى أن "الجهات الأمنية توصلت إلى معلومات مهمة حول اغتيال العالم فخري زادة".

وأضاف: "سنرد على عملية الاغتيال، وإسرائيل ترتكب خطأ استراتيجيا إذا ظنت أن العملية ستبقى دون رد".

كما أكد رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، اليوم، أن دماء العالم النووي فخري زادة "ستزيل القيود عن البرنامج النووي، وستمهد الطريق لرفع العقوبات عن البلاد".

وحذر مغتالي زادة قائلا: "لن يندم العدو المجرم على اغتيال فخري زادة، إلا برد قوي يردعه عن أي أخطاء أخرى مستقبلية".

يتبع..

#العالم النووي فخري زادة #اغتيال محسن فخري زادة #ايران #اسرائيل

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