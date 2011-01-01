الأسير عايد خليل يخضع اليوم لعملية قلب مفتوح في "سوروكا"

رام الله / سما /

من المقرر أن يخضع الأسير عايد خليل (55 عاما) من بلدة قفين شمال طولكرم، اليوم الأحد، لعملية قلب مفتوح في مستشفى "سوروكا"، بعد أن تبين أنه يعاني من انسداد في أحد الشرايين الرئيسية في القلب.

وأوضح نادي الأسير، في بيان، أن الأسير خليل يعاني من مشاكل صحية أخرى، نتجت جرّاء سنوات الاعتقال الطويلة، وما رافقها من ظروف قاسية، وتفاقمت مؤخرا إلى أن تم تشخيص وضعه الصحي بعد إجراء عملية قسطرة له نهاية الأسبوع الماضي.

يذكر أن الأسير عايد خليل قد تم اعتقاله عام 1989، وحكم عليه بالسجن المؤبد، واستمر اعتقاله حتى العام 2011، حيث جرى الإفراج عنه ضمن صفقة "تبادل الأسرى"، وأعاد الاحتلال اعتقاله في العام 2014، إلى جانب العشرات من رفاقه المحررين في الصفقة، وأعيد له الحكم المؤبد بحقه.

يُشار إلى أنه أب لثلاثة أطفال، وهم (سلمان، وجنان، وأفنان)، أكبرهم يبلغ من العمر تسع سنوات، وأصغرهم أفنان التي أبصرت النور ووالدها رهن الاعتقال، علماً أن زوجته لم تتمكن من زيارته منذ شهر شباط الماضي.

وحمّل نادي الأسير إدارة سجون الاحتلال المسؤولية الكاملة عن مصير وحياة الأسير خليل، وجدّد مطالبته لكافة جهات الاختصاص بالضغط على الاحتلال من أجل الإفراج عن الأسرى المرضى على وجه الخصوص، في ظل ما يواجهونه من إهمال طبي (متعمد) وظروف اعتقالية قاسية، تسببت في تفاقم الوضع الصحي للعشرات من الأسرى، وما زاد من احتمالية المخاطر على حياتهم، استمرار انتشار فيروس "كورونا" المُستجد.